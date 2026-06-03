La disputa entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredon por el futuro de Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo judicial. A través de la Fiscalía de Estado, el gobierno bonaerense solicitó que la Justicia rechace la medida cautelar presentada por la comuna y advirtió que, de prosperar, podría comprometer el funcionamiento operativo del complejo.

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La presentación fue realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, donde se tramita la demanda iniciada por el gobierno local para impedir que la Administración Punta Mogotes (APM) avance con nuevas licitaciones, adjudicaciones y obras hasta que se resuelva la discusión de fondo sobre el eventual traspaso del complejo a la órbita municipal.

Uno de los principales argumentos expuestos por la Provincia apunta al impacto que tendría una eventual paralización de los trámites administrativos. Según sostuvo la Fiscalía, entre junio y septiembre vencen las concesiones de los 24 balnearios que operan en Punta Mogotes, por lo que una medida de no innovar impediría avanzar tanto con nuevas licitaciones como con las prórrogas necesarias para garantizar la prestación de servicios durante la próxima temporada de verano.

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En ese sentido, advirtieron que la incertidumbre también alcanzaría a los actuales concesionarios, quienes deben planificar inversiones, contratar personal y realizar trabajos de mantenimiento con varios meses de anticipación.

La Provincia señaló además que la cautelar podría afectar otros expedientes en marcha vinculados al funcionamiento cotidiano del complejo, entre ellos procesos licitatorios para obras de iluminación, contratos publicitarios y distintos permisos comerciales.

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Otro de los puntos cuestionados por el gobierno bonaerense fue la legitimidad del Municipio para impulsar la acción judicial. Según el escrito presentado, General Pueyrredon no posee actualmente facultades de administración sobre Punta Mogotes y fundamenta su reclamo en una posible transferencia futura que todavía no se concretó.

La Fiscalía también rechazó los argumentos municipales relacionados con la situación financiera de la Administración Punta Mogotes. En ese aspecto, afirmó que la deuda histórica del organismo forma parte de un esquema de regularización vigente y que las obligaciones comprometidas continúan siendo cumplidas.

Asimismo, el organismo provincial relativizó las declaraciones realizadas semanas atrás por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, quien había manifestado públicamente la intención de avanzar con la municipalización del complejo. Según indicó, esos dichos constituyen expresiones de carácter político y no generan efectos jurídicos ni compromisos administrativos para el Estado.

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Con estos fundamentos, la Provincia solicitó al juez que rechace la cautelar promovida por la Municipalidad y permita que la Administración Punta Mogotes continúe adelante con los procesos licitatorios y las acciones previstas para garantizar el funcionamiento del complejo mientras continúa el litigio principal.