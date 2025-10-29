En medio de la crisis que golpea al sector, el Gobierno bonaerense relanzó el Programa de Turismo Social con el objetivo de garantizar el acceso a actividades turísticas y recreativas para todos los sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables.

La medida fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Según se informó, la Subsecretaría de Turismo será la autoridad de aplicación del programa, con facultades para firmar convenios con organismos públicos y privados, y dictar las normas necesarias para su ejecución.

Desde el Ministerio de Producción remarcaron que el plan apunta a coordinar “acciones territoriales que aseguren el acceso al turismo en todas sus formas, por toda la ciudadanía, en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y calidad”.

Descentralización y nuevas propuestas

El nuevo esquema busca ampliar la población destinataria con propuestas descentralizadas, que permitan a los contingentes acceder a actividades cercanas a sus localidades de residencia, reduciendo costos de transporte y fortaleciendo el rol de los gobiernos locales.

Esto ocurre en el marco de las modificaciones a la Ley de Turismo Nacional (Decreto N° 216/2025), mediante las cuales el Estado nacional dejó de intervenir en el turismo social, delegando responsabilidades a las provincias.

El caso Chapadmalal

Uno de los puntos centrales del programa es la recuperación de las históricas unidades turísticas de Chapadmalal. Desde la Provincia solicitaron al Gobierno nacional la transferencia de ese complejo, que permanece abandonado desde diciembre de 2023.

Cabe recordar que meses atrás, vecinos y organizaciones sociales realizaron protestas en contra de la privatización de los hoteles de Chapadmalal, medida impulsada por el gobierno de Javier Milei. Los manifestantes advirtieron que la venta del complejo pondría en riesgo el acceso al turismo social y atentaría contra el valor histórico y patrimonial de este lugar emblemático.

Con este relanzamiento, el Ejecutivo bonaerense busca no solo sostener el acceso popular al turismo, sino también reafirmar la importancia de los espacios públicos que marcaron la historia de la inclusión social en la Argentina.

