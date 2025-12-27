El Gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó en las últimas horas el proyecto de Presupuesto 2026 aprobado por el Senado nacional, al advertir que la iniciativa implica un desfinanciamiento estructural de la educación y la ciencia, además de comprometer el derecho social al aprendizaje. La postura fue expresada por la titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, tras la aprobación general del proyecto y el respaldo al artículo 30, que deroga normas que fijaban mínimos obligatorios de inversión en áreas estratégicas.

Ads

Desde la cartera educativa señalaron que el Presupuesto 2026 encendió fuertes alarmas en el sistema educativo y científico, ya que su aprobación sin modificaciones afectará de manera directa el financiamiento de sectores clave, en contradicción con leyes vigentes que obligan al Estado nacional a garantizar niveles mínimos de inversión.

En ese sentido, el área conducida por Terigi remarcó que el financiamiento de la escuela y la universidad pública “no puede quedar subordinado a decisiones discrecionales ni a una lógica de ajuste que desconoce su carácter de derecho social y su rol central en el desarrollo del país”.

Ads

Puede interesarte

Uno de los puntos más cuestionados por la Provincia es la derogación del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional Nº26.206, que establece el compromiso indelegable del Estado de asegurar los recursos necesarios para garantizar una educación gratuita, equitativa y de calidad en todo el territorio argentino. Según la Dirección General de Cultura y Educación, eliminar ese artículo supone un retiro explícito de la responsabilidad estatal, dejando a las provincias sin una garantía legal de financiamiento sostenido.

El Presupuesto 2026 también elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, herramienta clave para el equipamiento y la actualización tecnológica de escuelas técnicas y agrarias. Desde la Provincia advirtieron que este recorte afectará la formación de trabajadores del sector, además de debilitar la capacidad del sistema educativo para acompañar el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Ads

A esto se suma el impacto sobre el sistema científico y tecnológico nacional, ya que el proyecto deroga artículos centrales de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecían la meta de alcanzar una inversión mínima equivalente al 1% del PBI.

Puede interesarte

Finalmente, el Gobierno nacional eliminó la garantía de que los recursos asignados no sean inferiores, en términos reales, a los del año anterior, una cláusula que funcionaba como resguardo frente a recortes abruptos y que resulta clave para organismos como el CONICET y para el sostenimiento de las universidades nacionales.

Fuente: con información de Diputadosbsas.com.ar