En un contexto económico complejo, la gestión de Axel Kicillof decidió reabrir la mesa paritaria con los trabajadores comprendidos en la ley 10.430, además de los sectores educativo y judicial, que vienen exigiendo recuperar poder adquisitivo frente a la inflación.

Si bien existe una relación política fluida entre la Provincia y los gremios, desde el sindicalismo advierten que el primer encuentro suele ser exploratorio y sin una propuesta concreta de aumento. Aun así, las expectativas están puestas en lograr una recomposición que atienda la pérdida acumulada de los salarios.

“El planteo central es recuperar el poder adquisitivo y avanzar con los pases a planta permanente en áreas con trabajadores precarizados”, señaló Claudio Arévalo, secretario general de ATE, al confirmar la reunión que se realizará en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El último ajuste salarial fue del 5% en dos tramos, agosto y octubre, lo que llevó a una suba acumulada del 25,9% en los primeros diez meses del año pasado, frente a una inflación del 24,8% en el mismo período. Sin embargo, los gremios sostienen que ese incremento resultó insuficiente.

Tras la aprobación legislativa que habilitó a la Provincia a emitir deuda por 3.680 millones de dólares, los sindicatos intensificaron la presión para reabrir la discusión salarial. El Gobierno priorizó el pago del medio aguinaldo y postergó las definiciones para enero, un mes clave para comenzar a delinear el escenario salarial de 2026.

