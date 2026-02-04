En el mes de enero se registró en PBA una caída de ingresos por más de 80.000 millones de pesos como consecuencia de la disminución de la coparticipación federal, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía bonaerense.

De acuerdo con la información, las transferencias automáticas a las provincias se redujeron en promedio un 6,7% interanual, lo que representó un recorte global cercano a los $400.000 millones. En el caso bonaerense, el principal factor fue la contracción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya recaudación cayó un 12% durante el primer mes del año, en un contexto de menor consumo interno. El resto de los impuestos coparticipables mostró una baja del 2,1%.

Desde el Ministerio de Economía provincial explicaron que el IVA es el tributo más sensible a la evolución del mercado interno y que su desempeño incide de manera directa en los recursos que reciben las jurisdicciones subnacionales.

El titular de la cartera económica bonaerense, Pablo López, señaló que la caída de la coparticipación afecta los ingresos genuinos de las provincias y se da en un escenario en el que los gobiernos locales continúan afrontando gastos vinculados a servicios y obras. Las declaraciones se produjeron en paralelo a las negociaciones entre la Nación y los gobernadores por distintos proyectos que se debaten en el Congreso.

Fuente: Dib

