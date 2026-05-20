El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense lanzó el Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS), una nueva herramienta destinada a financiar proyectos de investigación aplicada orientados a resolver problemas concretos en distintos puntos de la provincia.

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La iniciativa se enmarca dentro del programa ORBITA, Observatorio Regional Bonaerense de Innovación Tecnológica, y apunta a fortalecer el vínculo entre el sistema científico y las necesidades reales de organismos públicos, empresas y cooperativas.

Según se explicó oficialmente, el objetivo es que las investigaciones generen diagnósticos y herramientas útiles para mejorar políticas públicas y potenciar el desarrollo productivo regional.

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El financiamiento se otorgará mediante Aportes No Reembolsables (ANR), por lo que quienes resulten seleccionados no deberán devolver el dinero recibido, siempre que cumplan con los objetivos planteados y las rendiciones correspondientes.

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el 26 de junio de 2026 y todo el proceso será gestionado por la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las presentaciones deberán realizarse únicamente de manera digital a través de la Mesa de Entradas Digital del Portal de Servicios de la Provincia de Buenos Aires.

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Entre los requisitos, los proyectos deberán enfocarse en investigaciones aplicadas con impacto territorial, vinculadas a problemáticas sociales, económicas o productivas de la provincia.

El Gobierno bonaerense remarcó que la intención es promover un modelo de ciencia más conectado con las demandas concretas de la sociedad y el entramado productivo local.