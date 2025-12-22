La Provincia de Buenos Aires puso en marcha un plan integral de infraestructura vial que contempla una inversión de más de $348.000 millones para mejorar 956 kilómetros de rutas, autovías y autopistas bajo concesión de AUBASA. El programa, que se extiende entre 2024 y 2027, incluye un total de 25 obras y proyectos estratégicos para reforzar la conectividad y la seguridad vial.

Las intervenciones están a cargo de Autopistas de Buenos Aires S.A., empresa dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y apuntan a modernizar corredores clave para la producción, el turismo y el tránsito diario. Entre los trabajos más relevantes se destacan la repavimentación completa de la Autovía 2 y la ampliación de la Autopista Buenos Aires–La Plata con la construcción de terceros y cuartos carriles.

El ministro Gabriel Katopodis remarcó que se trata de un plan “muy ambicioso” y subrayó que la Ruta 2 será repavimentada por primera vez en toda su extensión desde su construcción. Además, confirmó que en las próximas semanas se licitará el nuevo distribuidor de City Bell, una obra largamente esperada por quienes transitan esa zona del Gran La Plata.

En ese marco, avanzan los trabajos sobre la Autovía 2 entre Dolores y Maipú, tanto en la traza ascendente como descendente, lo que permitirá mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial. A esto se suman obras ya en marcha y otras en proceso de licitación para completar la puesta en valor total del corredor hasta Mar del Plata.

En la Autopista Buenos Aires–La Plata, las tareas incluyen la ampliación de calzadas entre el Acceso Sudeste y Hudson, la repavimentación y demarcación en ambos sentidos, y mejoras en el tramo que va desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Sarandí. Estas obras buscan agilizar el tránsito diario de miles de usuarios que ingresan y salen del AMBA.

También se ejecutan y proyectan trabajos en rutas estratégicas de la Costa Atlántica, como la Ruta Provincial 11, la Ruta 63 y la Ruta 74, además de la incorporación de la Ruta Provincial 6 al sistema concesionado. Allí se prevé la renovación integral del sistema de iluminación, señalización y asistencia vial, clave para el desarrollo logístico e industrial.

Desde el Gobierno provincial destacaron que cada peaje que se paga en las trazas concesionadas tiene como contrapartida obras visibles y en ejecución. El objetivo, señalaron, es consolidar una empresa ordenada y eficiente que permita al Estado sostener un plan de infraestructura a largo plazo, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento productivo y turístico de la Provincia.