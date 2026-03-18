El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezará este jueves 19 el primer encuentro regional para debatir el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que se realizará en el Centro Cultural Universitario de la UNICEN, en la ciudad de Tandil.

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La jornada forma parte del ciclo ¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?, un espacio de diálogo y participación que recorrerá ocho regiones del interior con el objetivo de diseñar una agenda de desarrollo.

El encuentro contará con la participación de actores estratégicos y referentes de la sociedad civil de los distritos de Adolfo Gonzales Chaves, Ayacucho, Azul, Benito Juárez, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Rauch y Tandil.

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La iniciativa busca debatir el Plan Estratégico de Infraestructura provincial a partir de los desafíos y oportunidades de cada región, incorporar la mirada de los actores territoriales y definir líneas de acción y obras clave para el desarrollo.

Durante la jornada, los participantes se organizarán en mesas temáticas para abordar ejes como conectividad y logística, recursos hídricos, energía, infraestructura urbana, infraestructura del cuidado y juventudes.

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El ciclo de encuentros se desarrollará en ocho regiones del interior bonaerense e incluirá la participación de organizaciones sociales, entidades productivas, empresas, cooperativas, mutuales, universidades, instituciones deportivas, municipios, organizaciones religiosas y referentes territoriales, con el objetivo de construir una agenda de infraestructura que refleje las necesidades y potencialidades de cada zona.