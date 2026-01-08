La Provincia de Buenos Aires iniciará el próximo lunes 12 la campaña de vacunación contra la bronquiolitis, a través de la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada de manera obligatoria a personas embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los bebés desde el nacimiento.

La estrategia, impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense, apunta a prevenir formas graves de bronquiolitis y neumonía durante los primeros seis meses de vida, período en el que estas enfermedades respiratorias representan una de las principales causas de muerte en niñas y niños menores de un año.

Las dosis estarán disponibles de forma gratuita en todos los vacunatorios provinciales y municipales de la Provincia. Para conocer el centro de vacunación más cercano al domicilio, se puede consultar el sitio oficial del gobierno bonaerense.

La inmunización consiste en la aplicación de una única dosis por embarazo, no requiere orden médica y puede administrarse junto con las otras vacunas indicadas durante la gestación. Los anticuerpos generados por la persona embarazada se transmiten al bebé a través de la placenta, brindando protección durante los primeros meses de vida.

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de bronquiolitis. Cada invierno, esta enfermedad afecta a cerca de 200.000 niños menores de dos años en la Argentina. Con el inicio de la campaña 2026, la Provincia busca reducir de manera significativa la mortalidad infantil asociada a esta patología.

Los cuadros más graves suelen presentarse en niños con factores de riesgo, como cardiopatías congénitas descompensadas o displasia broncopulmonar, así como en menores de un año, grupo especialmente vulnerable frente al VSR.

La vacuna contra el VSR está indicada para personas embarazadas entre las semanas 32 y 36,6 de gestación inclusive, es gratuita y obligatoria, se encuentra disponible en la Provincia desde el 12 de enero de 2026 en todos los vacunatorios, no requiere orden médica, puede aplicarse junto con otras vacunas del embarazo y debe administrarse una dosis en cada gestación.