La Dirección General de Cultura y Educación puso en marcha el procedimiento de Reordenamiento y Unificación de cargos y horas, una iniciativa que apunta a reducir la fragmentación laboral de los docentes que actualmente distribuyen su jornada en dos o más establecimientos.

Ads

La medida, que se implementará en todos los distritos bonaerenses, busca mejorar la organización institucional, fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer mejores condiciones de trabajo sin afectar derechos adquiridos.

El procedimiento permitirá que docentes del Nivel Primario —en áreas como Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera— y del Nivel Secundario —en escuelas orientadas, técnicas, agrarias y especializadas en arte— puedan concentrar su carga horaria en un mismo establecimiento cuando se produzca una vacante por jubilación, renuncia u otras causas.

Ads

Puede interesarte

En esta etapa, la implementación alcanzará a distritos como Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Ensenada, General Rodríguez, José C. Paz, Junín, La Matanza, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Merlo, Moreno, Necochea, Olavarría, Partido de la Costa, Pergamino, Pilar, Quilmes, San Miguel, San Pedro, Tres Arroyos y Tres de Febrero, entre otros.

El mecanismo opera a través de una plataforma digital en tiempo real. Cada institución informa las vacantes que se generan y el personal titular o provisional del propio establecimiento puede solicitarlas, siempre que posea la misma carga horaria en otra escuela del distrito y el título habilitante correspondiente.

Ads

El circuito incluye validaciones digitales en las que intervienen equipos directivos, inspectores, secretarías de asuntos docentes y tribunales de clasificación descentralizados, con el objetivo de garantizar transparencia y agilidad en el proceso.

Desde la cartera educativa señalaron que la política no solo ordena la tarea docente, sino que también fortalece la continuidad pedagógica y el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Dib