El Gobierno bonaerense transfirió más de 480 millones de pesos a los 135 municipios de la Provincia para financiar la organización de los Juegos Bonaerenses 2025. Los aportes son no reintegrables y estarán destinados a solventar las etapas locales de competencia, tanto en disciplinas deportivas como culturales.

Según se publicó en el Boletín Oficial, los fondos se dividen en tres categorías: deportes juveniles, adultos y actividades culturales. En el Conurbano, los distritos que más recursos recibirán son La Matanza ($22,5 millones), La Plata ($15,4 millones) y Quilmes ($13,4 millones). En el interior, Bahía Blanca contará con $5,4 millones, San Nicolás con $5,4 millones, Azul con $4,2 millones y Necochea con $3 millones, entre otros.

Los Juegos Bonaerenses 2025 alcanzaron un récord de 480 mil participantes. Actualmente se desarrollan las etapas regionales e interregionales, que se extenderán hasta fines de septiembre y definirán a los clasificados a la Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

El programa, que llega a su 34ª edición, ofrece más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantadas, en articulación entre la Subsecretaría de Deportes y el Instituto Cultural.

El gobierno de Axel Kicillof volvió a confirmar que la Provincia no participará en los Juegos Evita Nacionales, decisión tomada ya en 2024, pero reforzó la apuesta por el certamen provincial que se consolidó como la política pública deportiva y cultural más grande de Buenos Aires.

Fuente: Dib