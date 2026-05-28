El gobierno bonaerense oficializó un acuerdo con el Equipo Argentino de Antropología Forense para avanzar con nuevas tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en cementerios municipales de Mar del Plata y Magdalena.

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La iniciativa fue confirmada a través de un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof y contempla un subsidio de 43 millones de pesos destinado al desarrollo del “Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado”. El convenio fue suscripto entre el EAAF y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, encabezado por Juan Martín Mena.

Según se informó, los trabajos se concentrarán en cementerios públicos donde podría haber restos de personas detenidas-desaparecidas. En Mar del Plata, las tareas podrían abarcar los cementerios Parque y La Loma, sitios donde el EAAF ya realizó investigaciones y exhumaciones desde mediados de la década de 1980.

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El organismo forense logró identificar en distintos operativos a varias víctimas del terrorismo de Estado en la ciudad. Entre los antecedentes más relevantes figuran hallazgos vinculados a la denominada “Masacre de Luna Roja” y la identificación de Liliana Pereyra, secuestrada en 1977 mientras estaba embarazada. Además, en el cementerio La Loma funciona desde 2014 el “Panteón de la Memoria”, creado para reunir los restos identificados de personas desaparecidas.

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