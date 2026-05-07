El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que se hará cargo del financiamiento de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) suspendiera su publicación por falta de fondos.

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La decisión fue confirmada por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, durante una reunión del Consejo Provincial de Turismo, donde aseguró que la Provincia buscará sostener una herramienta considerada clave para medir la actividad turística.

La encuesta relevaba mensualmente datos sobre ocupación, cantidad de visitantes, pernoctaciones y estadía promedio en más de 40 destinos del país, entre ellos Mar del Plata.

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Desde distintos sectores vinculados al turismo habían advertido que la interrupción del informe generaba un fuerte impacto, ya que se trata de una estadística utilizada para el análisis de la actividad y el diseño de políticas públicas.

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