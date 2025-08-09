El Partido de Mar Chiquita incorporó una ambulancia de alta complejidad al sistema de salud local, un recurso clave para la atención de emergencias. La entrega se realizó durante la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por el funcionario provincial Jorge Paredi, al intendente Walter Wischnivetzky.

La ambulancia estará destinada al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Santa Clara del Mar, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante casos críticos. Se destacó que esta unidad es la número 380 entregada por la Provincia desde el inicio de la actual gestión.

“Desde el primer día nos propusimos fortalecer el sistema sanitario en cada municipio y lo estamos haciendo con inversión y equipamiento, porque así es como se logran los resultados. El daño que Milei le está haciendo al sistema de salud está a la vista y va a ser difícil de revertir”, expresó el gobernador Kicillof.

Por su parte, el intendente Wischnivetzky resaltó la importancia de esta incorporación: “Significa más y mejor atención para nuestros vecinos, y es fruto de una gestión que prioriza la salud pública”. La nueva unidad permitirá mejorar la atención en situaciones de emergencia, garantizando un servicio más eficiente y accesible.

En la ceremonia también participaron la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; el delegado de Santa Clara del Mar, Fabián Jacquet; el secretario de Salud, Ludovico Gordon; y el director del CAPS de Santa Clara, Facundo Bozzoni.

