El reclamo fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien apuntó directamente contra el equipo económico nacional y reclamó la reanudación de los trabajos que dependen del Estado central. Según planteó, la finalización de esa etapa resulta imprescindible para poder avanzar con otras intervenciones en la cuenca.

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La obra en cuestión forma parte del Plan Maestro del río Salado, uno de los proyectos hidráulicos más importantes de la provincia, orientado a reducir tanto inundaciones como sequías en una región clave para la producción agropecuaria. Particularmente, el tramo IV (actualmente bajo la órbita nacional) es considerado un paso previo necesario para continuar con las siguientes etapas del plan.

Desde la Provincia sostienen que la paralización de estos trabajos impacta directamente en zonas rurales y productivas, que se ven afectadas por el exceso hídrico. En ese sentido, Katopodis cuestionó la falta de inversión nacional y remarcó la necesidad de retomar la obra para dar previsibilidad frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos.

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Mientras tanto, la gestión que encabeza el gobernador Axel Kicillof avanza con otras etapas del plan. Entre ellas, se destacan la construcción de nuevos puentes en la localidad de Roque Pérez (uno ferroviario y otro vial) y el impulso al tramo V, que ya fue licitado y contempla tareas de ensanche y profundización del cauce del río.

En #RoquePérez, estamos construyendo dos nuevos puentes —uno ferroviario y otro carretero— sobre el Salado que van a reemplazar la estructura existente, como parte de las intervenciones del Plan Maestro en este río fundamental de la provincia de Buenos Aires.



Esta una obra clave… pic.twitter.com/P6hvANbb4F — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 7, 2026

Estas obras demandarán una inversión estimada en unos 138 millones de dólares, con financiamiento mixto entre organismos internacionales y el Tesoro provincial. El objetivo es mejorar la capacidad de escurrimiento del agua y recuperar tierras productivas afectadas por las inundaciones.

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El reclamo de la Provincia vuelve a poner en foco la tensión con la Nación por la obra pública y la necesidad de coordinación entre ambos niveles de gobierno para enfrentar una problemática estructural que se agrava con el paso del tiempo.