El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía, firmó el convenio para el inicio de las obras de la nueva Estación Transformadora (ET) de alta tensión en la localidad de Quequén, partido de Necochea.

La iniciativa, que demandará una inversión de $25 mil millones, permitirá reforzar el suministro eléctrico en toda la región y garantizar una mejor calidad de servicio para usuarios domiciliarios e industriales. Según se informó, la planta transformadora será clave para acompañar el crecimiento energético de la zona y atender la demanda de uno de los polos portuarios más importantes del país, el Puerto de Quequén.

Esta terminal marítima, reconocida por su gran calado y perfil exportador, concentra buena parte de las operaciones de embarque de granos, cereales y subproductos agroindustriales del centro y sur bonaerense. Con seis muelles y once sitios de atraque, Quequén se consolida como un punto estratégico para el comercio exterior argentino.

La obra será financiada en un 76% por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el 24% restante por la Provincia de Buenos Aires, y forma parte del Plan Provincial de Fortalecimiento Energético.

Además de brindar mayor seguridad en la continuidad del servicio, la nueva estación transformadora eliminará restricciones de demanda, mejorará la estabilidad del sistema y potenciará el desarrollo de nuevos emprendimientos industriales, turísticos y comerciales en la región.

La ET de Quequén estará integrada al Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires, operado por TRANSBA S.A., empresa responsable de la operación y mantenimiento de las redes de alta tensión bonaerenses.

Con esta obra, el gobierno provincial busca garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible, acompañando el crecimiento productivo del puerto y de las comunidades del sudeste bonaerense.