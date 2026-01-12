Un trágico episodio sacudió este lunes a la costa atlántica bonaerense cuando un hombre perdió la vida en Santa Clara del Mar cuando el efecto de una ola de gran magnitud (5 metros) fue arrastrado contra las rocas en la zona de la albufera. La información fue confirmada por Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, quien detalló que el fallecido sufrió un infarto producto del impacto y la situación extrema vivida. Además, confirmaron 35 heridos. Las playas del lugar fueron evacuadas.

Ads

Puede interesarte

Según se informó oficialmente, la víctima se encontraba en un sector rocoso cuando fue sorprendida por el avance repentino del mar. La violencia del golpe contra las piedras le provocó un cuadro crítico que derivó en un paro cardíaco. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

El hecho se da en un contexto de condiciones marítimas atípicas que también se hicieron sentir en Mar del Plata durante la misma jornada. Tal como se reportó a través de llamados radiales y alertas preventivas, en distintas playas marplatenses se activaron protocolos luego de que una ola avanzara inesperadamente sobre sectores con el mar en bajante, sorprendiendo a bañistas y turistas que se encontraban tomando sol cerca de la orilla.

Ads

En Mar del Plata, el fenómeno arrastró reposeras, heladeras, sombrillas y otros elementos, generando momentos de tensión y riesgo, aunque sin consecuencias fatales. Especialistas explicaron que este tipo de episodios no es frecuente en la ciudad y suele registrarse en otros países, como Brasil, donde el mar puede avanzar de manera repentina incluso cuando parece retirado.

Desde Defensa Civil señalaron que estos comportamientos del mar pueden estar vinculados a cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, combinados con efectos de marea y viento. Para las próximas horas se esperan vientos del sur, lo que puede generar un mar más “inflado” y un mayor avance del agua, especialmente durante la pleamar.

Ads

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones, evitar permanecer en zonas de rocas, no confiarse ante la bajamar y respetar en todo momento las indicaciones de los guardavidas y organismos de seguridad. La tragedia ocurrida en Santa Clara del Mar vuelve a poner en evidencia el peligro de un mar que puede cambiar su comportamiento en cuestión de minutos.