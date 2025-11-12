El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Energía, anunció la construcción de cinco nuevos parques solares en los municipios de Alberti, Azul, Coronel Rosales, Punta Indio y San Cayetano. Las obras se ejecutarán en el marco del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED).

Estas nuevas instalaciones se sumarán a los 26 parques solares ya operativos en el territorio bonaerense y al sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzando un total de 11,5 MW de potencia instalada.

Los nuevos parques estarán ubicados en Pehuen Có (Coronel Rosales), San Cayetano, 16 de Julio (Azul), Pipinas (Punta Indio) y Alberti. En los casos de Pehuen Có y San Cayetano, se incorporará además un sistema de almacenamiento con baterías de litio, que permitirá abastecer la demanda energética fuera del horario solar.

Las obras contemplan la provisión de componentes y servicios para la instalación de parques fotovoltaicos con bancos de baterías, reparación de terrenos, colocación de cercos perimetrales, montaje de paneles solares, inversores híbridos, transformadores, estructuras, racks y sistemas de medición. También se realizarán estudios de suelo, tendido de cables, conexionado, montaje de estaciones transformadoras MT/BT y pruebas previas a la puesta en funcionamiento.

El programa PROINGED es coordinado por una unidad operativa integrada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Energía y el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA), que nuclea a las distribuidoras eléctricas de la provincia. El financiamiento proviene de fondos específicos de la tarifa eléctrica destinados al desarrollo de energías renovables.

La concreción de estos parques permitirá atender restricciones estructurales del servicio eléctrico local con energía limpia, alcanzando una generación estimada de 4.000 kWh al año, equivalente al abastecimiento de 1300 hogares.