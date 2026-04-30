El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó la primera reunión plenaria anual del Observatorio de Obras y Servicios Públicos, junto al vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli. El encuentro reunió a autoridades, instituciones integrantes, referentes sectoriales y equipos técnicos del Ministerio.

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La jornada apuntó a fortalecer el Plan de Trabajo 2026 y a debatir el rol de la infraestructura en el cierre de brechas de desigualdad. En ese marco, se desarrolló el panel “Hacia un nuevo modelo de gestión pública: gobernanza colaborativa para un Estado eficiente, transformador y cercano”, donde se abordó la necesidad de ampliar la articulación entre el Estado y distintos actores sociales.

“Hoy dimos inicio a la primera plenaria del Observatorio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, un espacio de trabajo para pensar, conversar y debatir cómo se hace más y mejor obra pública en la provincia de Buenos Aires”, señaló Katopodis. Además, destacó la participación de universidades, cámaras empresarias, sectores gremiales y organizaciones civiles como parte de una agenda orientada a construir capacidades estatales “más presentes, eficientes y claras”.

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Por su parte, Asinelli remarcó la importancia del diálogo y la participación ciudadana en los procesos de gestión pública. “Hoy no hay proceso que no se deba hacer sin consultarle a la sociedad, por eso este espacio es fundamental”, sostuvo.

Durante el encuentro, las instituciones participantes compartieron aportes y propuestas para enriquecer la agenda del año. El Observatorio funciona como un espacio colaborativo de planificación, control ciudadano y mejora continua de las políticas de infraestructura, con más de 40 entidades, entre ellas universidades, sindicatos como UOCRA, cámaras como CAMARCO y CADECI, colegios profesionales y organizaciones como CIPPEC, Fundar, Poder Ciudadano, Transparencia Activa, ACIJ y ELA.

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