El anuncio se realizó durante una recorrida por el depósito de medicamentos del Hospital Alejandro Korn, en La Plata, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Allí, el mandatario provincial confirmó que en las próximas dos semanas comenzará la distribución de nuevos fármacos en los 135 municipios bonaerenses.

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La medida contempla la incorporación de 45 medicamentos en una primera etapa —dentro de un vademécum de 74— destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y prevalentes, como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas y patologías como anemia, osteoporosis o Parkinson.

Este refuerzo se suma a los más de 90 medicamentos que ya distribuye la provincia a través de distintos programas, con una inversión estimada en $24.000.000.

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Según explicaron fuentes oficiales, la iniciativa busca sostener la cobertura en el sistema público de salud frente a la caída en la provisión nacional de insumos esenciales.

En ese contexto, Kicillof fue especialmente crítico con la decisión del gobierno de Javier Milei de reducir el alcance del plan Remediar, al que calificó como una política clave para el acceso a medicamentos en la atención primaria.

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“Es criminal cortar los remedios”, afirmó el gobernador, al tiempo que advirtió que la provincia no puede reemplazar completamente las funciones que corresponden al Estado nacional.

El mandatario sostuvo que la interrupción del programa impacta directamente en millones de personas y remarcó que la demanda de medicamentos en hospitales provinciales y municipales aumentó a partir de estos recortes.

El plan Remediar, implementado a nivel nacional desde 2002, garantizaba la distribución gratuita de medicamentos esenciales en miles de centros de salud y alcanzaba a millones de personas en todo el país.

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El refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses se inscribe en un contexto de creciente tensión entre la administración provincial y el Gobierno nacional por el financiamiento de políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la salud.

Mientras desde la Provincia aseguran que harán “el mayor esfuerzo posible” para garantizar el acceso a tratamientos, también advierten que la magnitud del sistema sanitario requiere una articulación sostenida con la Nación para evitar el deterioro de la cobertura.