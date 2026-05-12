La Provincia de Buenos Aires avanza con un ambicioso proyecto de renovación para Punta Mogotes, uno de los complejos turísticos más representativos de Mar del Plata. La iniciativa contempla obras de modernización, nuevas licitaciones y una transición gradual antes de concretar el traspaso de la administración al Municipio de General Pueyrredon.

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En diálogo con el programa “Modo Regreso”, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, explicó que el plan surge a partir del vencimiento de las actuales concesiones de los balnearios, previsto entre junio y septiembre de este año.

“Es un buen momento para ordenar y modernizar el complejo”, señaló la funcionaria, quien remarcó que Punta Mogotes necesita adaptarse a las nuevas demandas urbanas, ambientales y turísticas. Según indicó, el proyecto fue impulsado a través de un concurso de ideas desarrollado junto al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

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Martínez detalló que las obras estarán enfocadas exclusivamente en el complejo administrado por Punta Mogotes, incluyendo los 24 balnearios, sectores comunes y estacionamientos. Además, aseguró que las reformas buscarán integrar mejor el predio al entorno urbano actual y avanzar con criterios de sostenibilidad ambiental.

La subsecretaria también sostuvo que la renovación apunta a mejorar la calidad de los servicios turísticos y reposicionar a Punta Mogotes entre los espacios más visitados de Mar del Plata. “Esperamos que estas mejoras ayuden a atraer más turistas y potencien nuevamente la zona”, expresó.

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En relación con el pedido del Municipio para avanzar rápidamente con el traspaso, Martínez aclaró que existen concesiones vigentes y obligaciones legales que impiden una transferencia inmediata. Por ese motivo, confirmó que habrá una prórroga de las actuales explotaciones para garantizar el funcionamiento del complejo durante la próxima temporada de verano y preservar las fuentes laborales.

Por último, explicó que el proceso será gradual y coordinado entre Provincia y Municipio. La intención oficial es avanzar primero con las nuevas licitaciones y las obras de infraestructura, para luego concretar el traspaso definitivo de la administración del predio a la comuna marplatense.