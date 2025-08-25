El Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió que durante el ciclo lectivo 2025 podrán inscribirse a la carrera policial jóvenes de hasta 29 años, extendiendo así el límite habitual que era de 25.

Según la normativa, la decisión se tomó en el marco de la Ley N° 13.982, que regula el régimen del personal policial y permite excepciones en casos de necesidad de reclutamiento.

El ministro Javier Alonso argumentó que la medida busca “mantener niveles adecuados de cobertura territorial y operatividad policial” frente a la creciente demanda de seguridad en la provincia.

Con esta ampliación, un mayor número de aspirantes podrá postularse siempre que cumpla con los demás requisitos: ser argentino nativo o por opción, tener domicilio en Buenos Aires, haber finalizado el secundario, aprobar los exámenes psicofísicos y no registrar antecedentes penales.

El beneficio excepcional se da en un contexto de tensión entre las autoridades de seguridad provinciales y nacionales, en medio de cruces políticos por la gestión en materia de seguridad pública.

La medida apunta a fortalecer las filas de la Policía Bonaerense con mayor cantidad de aspirantes, aunque desde distintos sectores ya se plantea el debate sobre si este cambio debe mantenerse de manera permanente o limitarse al próximo ciclo.

Fuente: Dib