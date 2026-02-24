Los ajustes involucran a las principales distribuidoras de la provincia (Edelap, EDEA, EDEN y EDES, así como las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur) y también impactarán en cooperativas eléctricas del interior bonaerense.

El recálculo tarifario responde a las variaciones en los precios de la energía mayorista fijados por la Secretaría de Energía de la Nación, que se reflejan en los cuadros de costo de adquisición, transporte y distribución que, según el Gobierno provincial, deben trasladarse a las boletas de los usuarios.

La actualización también contempla los cambios introducidos por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno nacional y que reemplaza el antiguo sistema de segmentación por niveles de ingresos. Bajo este nuevo esquema, todos los hogares beneficiarios forman una categoría única, con topes de consumo subsidiado de 300 kWh o 150 kWh mensuales, según la época del año.

No obstante, la implementación del nuevo padrón del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) aún no está operativa, por lo que la Provincia autorizó a las distribuidoras a recuperar las diferencias tarifarias correspondientes a enero 2026 mediante un concepto adicional en la factura llamado Cargo Transición Tarifaria (CTT).

Además de la actualización vigente desde febrero y marzo, a partir del 1° de marzo de 2026 se aplicarán otros cambios transitorios en componentes como el Valor Agregado de Distribución (VAD), el ración Sobrecosto por GeneLocal (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y las compensaciones a las distribuidoras provinciales. Estas modificaciones buscan ajustar las tarifas hasta la próxima revisión integral que realice el organismo regulador.

