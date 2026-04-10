La actividad industrial registró en febrero una caída interanual de 8,7%, mientras que en el acumulado del primer bimestre del año la producción descendió 6% en comparación con el mismo período de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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En la medición mensual, la serie desestacionalizada mostró una contracción de 4% respecto de enero, en tanto que la serie tendencia-ciclo evidenció una leve variación positiva de 0,2%, lo que sugiere cierta estabilidad en el margen pese al retroceso general.

El desempeño negativo se explicó por caídas en 14 de las 16 divisiones industriales. Entre los sectores con mayor incidencia se destacaron “Maquinaria y equipo”, con una retracción del 29,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con una baja del 24,6%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, que también descendió 24,6%.

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A estos resultados se sumaron otros rubros relevantes: “Productos textiles” cayó 33,2%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 18,2%; “Productos de caucho y plástico”, 15,7%; e “Industrias metálicas básicas”, 12,5%.

El sector de “Alimentos y bebidas”, uno de los de mayor peso en el índice, registró una baja interanual de 6,9%. También se observaron retrocesos en “Productos de metal” (-5,7%) y “Productos minerales no metálicos” (-7,2%), entre otros.

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En contraste, solo dos divisiones mostraron variaciones positivas: “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” creció 19,7% y “Sustancias y productos químicos” avanzó 3,7%, amortiguando parcialmente la caída del nivel general.

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Los datos corresponden al Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) que elabora el Indec, indicador que releva mensualmente la evolución de la actividad fabril a nivel nacional.

Fuente: con información de DIB