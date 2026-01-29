La industria automotriz radicada en la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis profunda: entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la producción de automóviles se desplomó un 73,4%, según datos difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

El distrito concentra, junto con Córdoba, el núcleo del complejo fabril automotor del país, con plantas de Toyota (Zárate), Ford y Volkswagen (General Pacheco), Stellantis (El Palomar) y Mercedes-Benz (Virrey del Pino), orientadas principalmente a la fabricación de pick-ups y vehículos utilitarios.

La caída de la actividad se tradujo en suspensiones de personal y reducción de turnos, con recortes salariales temporales. Si bien aún no se registran despidos masivos, el escenario genera preocupación en los gremios del sector.

Además del derrumbe en la producción de autos, la fabricación total de vehículos retrocedió 31,6% interanual, mientras que la producción de utilitarios bajó 4,1%. Un sector asociado clave, como el del neumático, sufrió una caída del 60%, alcanzando su nivel más bajo en los últimos cinco años.

Desde el gobierno provincial advirtieron que la crisis se extiende al conjunto de la industria manufacturera. Según López, “tras dos años de gobierno de Milei, la actividad manufacturera bonaerense cae en 15 de los 16 bloques del Indicador Sintético Industrial respecto de 2023”.

Los rubros más afectados son Minerales no metálicos (-33,5%), Textiles y cueros (-23,6%) y Caucho y plástico (-22,1%). El único sector con variación positiva fue la refinación de petróleo, con un incremento del 0,4%.

En paralelo, economistas alertan sobre el impacto del tipo de cambio y la apertura de importaciones. En ese marco, semanas atrás ingresó al puerto de Zárate un buque con unos 8000 vehículos híbridos de origen chino, lo que profundiza la competencia externa sobre la producción local.

Finalmente, el ministro bonaerense señaló que la caída industrial también reduce la demanda de insumos básicos como cemento, hierro y acero crudo, que hoy se ubican muy por debajo de los niveles de años anteriores.

Fuente: con información de DIB