El arranque de la primavera no traerá mejoras en el clima: el domingo se presentará con tormentas, ráfagas intensas y una advertencia de nivel amarillo por fuertes vientos durante la tarde.

Ads

Puede interesarte

El sábado, último día del invierno, estuvo atravesado por un aviso de alerta naranja debido a tormentas, el cual se mantuvo vigente hasta entrada la noche. Las bajas temperaturas predominaron desde temprano, con una máxima que apenas rozó los 10°C. A esto se sumó el viento, que intensificó la sensación de frío, haciendo que el ambiente se percibiera más gélido de lo que indicaban los termómetros.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo se anticipan condiciones similares. Se esperan lluvias fuertes tanto durante la madrugada como en las primeras horas del día, aunque tenderán a disminuir hacia la tarde.

Ads

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de unos 5°C y la máxima no superará los 12°C. El viento cambiará de dirección a lo largo de la jornada: comenzará soplando desde el este en la madrugada, rotará al sur por la mañana y finalizará desde el sudoeste por la tarde, manteniéndose así hasta la noche.

Además, el SMN emitió dos alertas de nivel amarillo: una por lluvias intensas en horas de la madrugada y otra por vientos fuertes en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 69 kilómetros por ho

Ads