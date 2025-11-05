La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada mientras recorría las calles del centro histórico de la capital. La violenta situación quedó registrada en un video que se viralizó.

La secuencia ocurrió cuando la mandataria mexicana iba hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Antes de llegar, Sheinbaum decidió frenar en la calle para dialogar con algunos vecinos.

En el video se ve que la presidenta se sacaba fotos con una mujer cuando un hombre se le acercó por detrás y le pasó un brazo sobre los hombros. Hasta ese momento, parecía una secuencia relativamente normal.

Sin embargo, unos segundos después el hombre la agarró por detrás e intentó darle un beso. Rápida de reflejos, la mandataria mexicana logró impedir el avance al correr su cara.

Lejos de sentirse amedrentado por la reacción de Sheinbaum, el agresor comenzó a recorrer con sus manos el cuerpo de la presidenta. Todo en cuestión de segundos.

“Ey, ey, ey, ey”, se escuchó quejarse a Sheinbaum mientras se sacaba al hombre de encima.

En ese momento, una de las personas que estaba grabando con un celular —y que presuntamente sería el titular de la Dirección General de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza—, se metió y apartó al hombre, que insistió en su intento de abrazarla por detrás.

Marcando distancia, la mandataria le respondió “nos tomamos la foto, no te preocupes”. El hombre, en aparente estado de ebriedad, murmuró algunas palabras que no se llegaron a entender.

El video concluye en ese momento y, según se indicó desde el personal de seguridad que acompañó a Sheinbaum, el agresor no fue identificado.

Horas más tarde, se difundió en redes otro video que muestra el momento en el que, luego del ataque, la presidenta mexicana se tomó igualmente una foto con su agresor.

Según indicó la prensa mexicana, el ataque ocurrió sobre la calle República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no se expresaron al respecto.

