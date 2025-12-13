La visita de Lionel Messi a Calcuta desató un verdadero caos en el Estadio Salt Lake, donde miles de fanáticos protagonizaron disturbios tras una breve aparición del astro argentino. El evento, que formaba parte del inicio de su gira por India, terminó con destrozos en las instalaciones, lanzamiento de objetos al campo y la evacuación del jugador bajo custodia policial.

Ads

Messi estuvo apenas 20 minutos en el estadio, acompañado por un numeroso grupo de personas que dificultó el contacto visual con el público. Los boletos habían alcanzado precios de hasta 12.000 rupias (unos 132 dólares), lo que generó aún más descontento entre los asistentes. “Solo líderes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Conseguimos una entrada de 12.000 rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara”, expresó un fanático entrevistado por la agencia ANI.

Las imágenes difundidas mostraron a seguidores derribando asientos plásticos, trepando vallas y lanzando objetos hacia el césped. La jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, lamentó los hechos y anunció la apertura de una investigación interna. “Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake”, publicó en X. El comité designado será presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray y buscará esclarecer responsabilidades.

Ads

Puede interesarte

La crisis escaló con acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores, mientras el viceministro de Educación, Sukanta Majumder, responsabilizó al partido oficialista regional por presuntas irregularidades en la venta de entradas.

La gira de Messi por India incluye etapas en Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, con actividades como clínicas juveniles, partidos de pádel, conciertos y el lanzamiento de iniciativas benéficas. En esta primera jornada, el jugador inauguró de manera virtual una estatua de 21 metros de altura en su honor en la capital de Bengala Occidental, además de participar en homenajes que incluyeron un mural, una réplica a tamaño real y una recreación de su casa en Miami.

Ads

Fuente: con información de Infobae