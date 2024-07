El Centro de Atención y Prevención de Trastornos Psicofísicos y Sociales anunció el cierre de una de sus sedes ubicadas en Mar del Plata ante la falta de recursos para mantener la infraestructural y el personal.

Al respecto, Fabián Messina, titular de la Posada del Inti, declaró en diálogo con El Marplatense que “estamos en proceso de cierre, porque eso no se hace de un día para el otro, sino que hay un tiempo legal a partir de la recesión de convenio que se envió a la Cedronar”.

Por lo que “esto es la crónica de una muerte anunciada porque en definitiva se venía hablando hace un año de esto con la gestión anterior y la nueva, planteándoles que era inviable, ya que es imposible tener tantas exigencias - de las cuales estamos totalmente de acuerdo que un centro de salud tenga - pero si no tenés los recursos para bancarlo, llega un momento que colapsa”.

En cuanto a la cantidad de personas que quedarán sin asistencia, “hoy estamos hablando de alrededor de 45 personas, día a día vamos trabajando para ver a quién podemos absorber del centro de día, lo que están cerca del alta para acelerar el proceso, porque lo concreto es que no hay lugares para derivar”, señaló.

Respecto a las respuestas del Ejecutivo Nacional, dijo que “lo que me preocupa es en qué lugar de la agenda la política pone el consumo problemático y lo relacionado a lo que vemos cotidianamente”.

“Cualquiera que esté escuchando sabe que los barrios están explotados, no respeta sectores económico el consumo problemático. Entonces, no lo están viendo por una cuestión de irresponsabilidad los funcionarios o, peor aún, lo están viendo y no hacen nada”, continuó.

En cuanto al crecimiento de las adicciones en Mar del Plata, aseguró que es “tremendo, cualquier vecino puede ver que está todo dado para que cada vez sea peor y lamentablemente son menos los lugares que pueden abrazar y contener en esta situación”.