Personal de la Subcomisaría Camet recuperó durante un operativo en el barrio 2 de Abril un vehículo con pedido de secuestro a raíz de un robo cometido el pasado lunes 16. Además, un hombre fue imputado por encubrimiento.

Ads

Durante el procedimiento, realizado en Gurrieri al 400, se constató mediante consulta informática que el Ford Fiesta registraba pedido de secuestro, requerido por la Comisaría 16ª.

A su vez, el rodado era conducido por un hombre de 43 años, domiciliado en el lugar del procedimiento, a quien se le practicó la identificación correspondiente y se le notificó la formación de causa.

Ads

Puede interesarte

Finalmente, se dispuso la intervención de un perito verificador, el secuestro del vehículo y su posterior restitución al legítimo propietario. El imputado quedó en libertad de acuerdo a lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal.

Ads