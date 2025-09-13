La Policía Federal secuestra 246 pastillas de éxtasis en un operativo contra el narcotráfico
El operativo, coordinado con la División Investigación del Robo Organizado de Buenos Aires, permitió vincular el allanamiento local con la detención de un hombre acusado de traficar seis kilos de metanfetaminas en la Capital Federal.
La División Unidad Operativa Federal Mar del Plata de la Policía Federal Argentina llevó a cabo anoche un allanamiento en una vivienda de la calle Los Andes al 2100, donde secuestró 246 pastillas de éxtasis, 188 gramos de marihuana, seis celulares y tres notebooks.
La investigación comenzó en la Ciudad de Buenos Aires, cuando la División Investigación del Robo Organizado detuvo a un hombre oriundo de Mar del Plata y le incautó seis kilos de metanfetaminas.
A partir de esa detención, los investigadores descubrieron que el sospechoso frecuentaba la vivienda de su madre en Mar del Plata, lo que motivó la intervención de la delegación local de la PFA para allanar el domicilio.
Durante el operativo en la ciudad, los agentes encontraron drogas y dispositivos electrónicos que serán utilizados como evidencia en la causa judicial.
La Justicia federal, a través del juez Marcelo Martínez de Giorgi, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 de CABA, supervisa la investigación y continúa evaluando la vinculación de otras personas con la red de narcotráfico.
