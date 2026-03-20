La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento por narcomenudeo en la localidad de Azul, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal Azul.

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El procedimiento fue el resultado de tareas investigativas iniciadas a fines de enero, que permitieron identificar un punto de venta de drogas en esa ciudad. Durante el operativo fue detenido un hombre mayor de edad presuntamente vinculado a la actividad ilícita.

En el allanamiento, los efectivos secuestraron una planta de cannabis sativa y otros elementos de interés para la causa.

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La investigación se originó el 5 de enero de este año, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal Azul realizó un procedimiento en la Terminal de Ómnibus local. En el marco de un control poblacional, se detuvo a un hombre y, con la colaboración del can detector de drogas “UMA”, se secuestraron seis envoltorios de cocaína, recortes de nylon y una balanza de precisión, elementos comúnmente utilizados para la comercialización de estupefacientes.

Tras consultar con la Unidad Fiscal de Investigación N°22, a cargo de Adrián Peiretti, el sujeto fue trasladado en calidad de aprehendido a la sede de la DUOF Azul, y posteriormente liberado luego de prestar declaración indagatoria.

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A partir de ese procedimiento, se profundizaron las tareas investigativas, incluyendo pericias sobre el teléfono celular del involucrado, que permitieron establecer que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de estupefacientes, lo que derivó en el allanamiento concretado. La causa se encuentra a cargo de la UFI N°22, que dispuso las medidas procesales correspondientes.