La Policía Federal desmanteló dos búnkeres narco en Mar del Plata
Los procedimientos se realizaron en el barrio Las Dalias tras una investigación iniciada en marzo. Secuestraron plantas de cannabis, dinero, un arma y otros elementos vinculados a la actividad ilegal.
La Policía Federal Argentina desarticuló dos puntos de comercialización de estupefacientes en el barrio Las Dalias, mediante un operativo que incluyó allanamientos en dos domicilios y culminó con la detención de un hombre y la notificación de formación de causa a otro involucrado.
Los procedimientos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en la avenida Mahatma Gandhi y el arroyo La Tapera, y en Laureano Bautista entre Vuelta de Obligado y el mismo curso de agua. Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron plantas de cannabis en distintas etapas de crecimiento, elementos para su cultivo, teléfonos celulares, dinero en efectivo, una escopeta con cartuchos y un chaleco balístico.
La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal de Mar del Plata, a través de la Secretaría de Narcocriminalidad del Area de Delitos Complejos, a cargo de Santiago Eyherabide, quien ordenó las tareas investigativas y solicitó las órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías.
Las pesquisas se iniciaron a comienzos de marzo y estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata. A partir de tareas de campo, los investigadores reunieron material probatorio, incluyendo registros fotográficos y fílmicos que evidenciaban el cultivo ilegal de cannabis en los domicilios investigados. Asimismo, se estableció que los implicados contaban con antecedentes penales y registros de ingresos al complejo penitenciario de Batán.
Con las pruebas reunidas, los allanamientos se concretaron con la intervención de personal de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata y la participación de la División Unidad Táctica de Intervención Federal (UTIF), debido a la complejidad de los objetivos.
El detenido fue trasladado a la sede de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.
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