Este miércoles se conoció el resultado de la autopsia a los cuerpos de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, quienes fueron asesinados.

El informe, que lleva la firma del médico forense del condado de Los Ángeles, reveló que murieron a causa de “múltiples heridas por fuerza cortante”.

El experto también confirmó que la causa de muerte del director de Cuando Harry conoció a Sally y su esposa fue homicidio.

Nick Reiner, acusado de matar a sus padres (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Los cuerpos de Rob y Michele fueron encontrados por su hija, Romy, y ella le dijo a la policía que su hermano, Nick, vivía con sus padres y era “peligroso” y debería ser considerado sospechoso.

Surgen nuevos detalles de lo que hizo la hija de Rob Reiner cuando encontró degollados a sus padres

En las últimas horas, surgieron nuevos datos acerca de la manera en la que la hija de Rob Reiner y Michele Singer encontró a sus padres asesinados en la mansión donde vivían.

De acuerdo a una fuente cercana a la familia que habló con The New York Times, Romy Reiner supo que algo pasó en la casa del cineasta porque una masajista que tenía una cita con Singer no la podía ubicar. Es por eso que le mandó un mensaje alertándola que algo pasaba.

En minutos, la chica de 27 años llegó a su casa, entró y encontró la escena del crimen. Según el informante citado por el diario neoyorquino, Romy creyó que solo era su padre quien había muerto en la habitación y nunca notó que su madre también había sido asesinada.

Rob Reiner, Michele Singer y Romy Reiner eran muy unidos. (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

La joven artista había llegado acompañada de una amiga cerca de las 15.30 del domingo a la casa ubicada en la avenida Chadbourne al 200 de Brentwood Park. Fue esta chica la que llamó al 911 para pedir ayuda. Romy, minutos después, se comunicó con Billy Crystal, amigo de su padre, que también viajó en pocos minutos hacia la escena del crimen.

Hay un contrapunto entre lo que señaló la fuente del Times con lo que puntualizaron algunas voces policiales tras las primeras horas del crimen con respecto a cómo vincularon a Nick Reiner con el crimen.

Siempre se dijo que Romy Reiner había señalado a su hermano como “peligroso” y que por eso la Policía lo empezó a buscar de manera inmediata. Incluso, la revista People citó a una fuente familiar importante como quien difundió esta teoría.

Sin embargo, el informante del diario estadounidense aseguró que eso fue incorrecto y que Romy Reiner confirmó que su hermano vivía en una casa de huéspedes dentro de la propiedad donde está la mansión del padre, pero no lo relacionó con los asesinatos.

