Un hombre de 33 años fue aprehendido en Mar del Plata acusado de robar un vehículo, luego de protagonizar un choque que permitió detectar que el rodado tenía pedido de secuestro activo.

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El procedimiento fue realizado el 8 de abril por personal de la Comisaría 16ta, tras un llamado al 911 que alertó sobre una colisión entre dos utilitarios en la zona de Guanahani y Goñi. Como consecuencia del impacto, una mujer de 32 años sufrió una lesión en la mandíbula y se trasladó por sus propios medios a un centro de salud.

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Al verificar los datos del vehículo, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente por un hurto automotor denunciado pocas horas antes, por lo que se procedió a la inmediata aprehensión del conductor.

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A partir de tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad, se logró establecer que el detenido sería el autor del robo previo. Según se informó, el sospechoso habría sustraído el vehículo tras engañar a un menor que se encontraba en el interior, logrando que descendiera antes de llevarse el rodado.

En la causa interviene la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Arévalo, quien dispuso la aprehensión del imputado, su traslado a la Unidad Penal N° 44, la toma de declaraciones testimoniales y la restitución del vehículo a su propietario.

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