Según informó la BBC, el arresto se produjo en el día en que Andrés cumple 66 años. La policía de Thames Valley Police confirmó que detuvo a “un hombre de unos sesenta años” bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y que se realizaron registros en domicilios de Berkshire y Norfolk.

Ads

La investigación se reactivó tras nuevas revelaciones surgidas de documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los puntos bajo análisis figuran presuntas comunicaciones y el eventual intercambio de información sensible cuando Andrés se desempeñaba como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011.

Puede interesarte

También se investigan encuentros organizados durante viajes oficiales y la posible utilización de contactos institucionales en favor de Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y murió en 2019 mientras estaba bajo custodia en Nueva York.

Ads

El exduque de York ya había sido apartado de la vida pública y despojado de funciones oficiales en años anteriores, tras el escándalo por su amistad con el financiero. Ahora, con la apertura formal de esta causa, el caso escala a un nuevo nivel judicial y político en el Reino Unido.

Fuente: Infobae/BBC

Ads