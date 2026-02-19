La policía británica arrestó al príncipe Andrés por su vínculo con Epstein
Personal policial del Reino Unido detuvo este jueves a Andrés de York, hermano de Carlos III, en el marco de una investigación vinculada al caso Jeffrey Epstein.
Según informó la BBC, el arresto se produjo en el día en que Andrés cumple 66 años. La policía de Thames Valley Police confirmó que detuvo a “un hombre de unos sesenta años” bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y que se realizaron registros en domicilios de Berkshire y Norfolk.
La investigación se reactivó tras nuevas revelaciones surgidas de documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los puntos bajo análisis figuran presuntas comunicaciones y el eventual intercambio de información sensible cuando Andrés se desempeñaba como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011.
También se investigan encuentros organizados durante viajes oficiales y la posible utilización de contactos institucionales en favor de Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y murió en 2019 mientras estaba bajo custodia en Nueva York.
El exduque de York ya había sido apartado de la vida pública y despojado de funciones oficiales en años anteriores, tras el escándalo por su amistad con el financiero. Ahora, con la apertura formal de esta causa, el caso escala a un nuevo nivel judicial y político en el Reino Unido.
Fuente: Infobae/BBC
