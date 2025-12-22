Con una estética poco habitual para un anuncio oficial, la Provincia de Buenos Aires presentó el Operativo Sol a Sol 2025/2026 a través de un spot musical que combina imágenes institucionales con un tono festivo, en el inicio formal del dispositivo de seguridad para la temporada de verano en los principales destinos turísticos.

Ads

El video comienza en un centro de monitoreo, donde una comunicación por handy anuncia el inicio del operativo desde “Rojo Centro Mar del Plata”, y rápidamente deriva en una versión adaptada del clásico “Yo te quiero dar”, de La Mosca, interpretada por la banda musical de la Policía Bonaerense frente al mar.

A lo largo del spot se alternan escenas de preparación del personal, patrullajes, controles y recorridas preventivas con imágenes de playas, rutas, ferias y paseos peatonales. La letra refuerza el mensaje central del operativo: presencia policial para garantizar el descanso y la seguridad de quienes eligen vacacionar en la provincia.

Ads

Puede interesarte

La pieza audiovisual fue difundida este domingo por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien acompañó la publicación con recomendaciones viales y un mensaje dirigido a las familias, en el que destacó la importancia de viajar de forma responsable durante el verano.

Más allá del spot, el operativo fue presentado oficialmente el viernes en Santa Clara del Mar por el gobernador Axel Kicillof. El despliegue incluye más de 20.000 policías, nuevos patrulleros, motos, drones, controles reforzados en rutas provinciales, además de ambulancias, un helicóptero sanitario y postas de atención sanitaria a lo largo del territorio bonaerense.

Ads

Fuente: Dib