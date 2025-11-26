El Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA, junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, presentó este martes los resultados del estudio “Pobreza y desigualdades educativas en la niñez y adolescencia en Mar del Plata (2017–2024)”. El encuentro se desarrolló en el Auditorio Emilio Botín y reunió a autoridades universitarias, especialistas, docentes y organizaciones locales.

La exposición estuvo a cargo de Agustín Salvia (ODSA-UCA), Ianina Tuñón (Barómetro de la Deuda Social de la Infancia) y Gabriel Coronello Aldao (Observatorio Universitario de la Ciudad). Los investigadores detallaron los principales hallazgos del informe, respondieron preguntas del público y explicaron cómo las dimensiones económicas y educativas interactúan en las trayectorias de vida de los jóvenes marplatenses.

El estudio revela que la pobreza infantil en Mar del Plata se mantiene desde 2017 en niveles superiores a los de la población general, con una brecha que se profundizó en contextos críticos como la pandemia y el proceso inflacionario de 2023. El análisis, basado en microdatos de la EPH-INDEC y del ODSA-UCA, muestra que la pobreza por ingresos en niñas, niños y adolescentes es un fenómeno estructural y persistente.

A esta situación se suman marcadas desigualdades educativas. El informe identifica como tramos críticos el nivel inicial, donde aún existen dificultades de acceso y cobertura, y la secundaria, etapa en la que se evidencian mayores problemas de permanencia y avance académico. La inasistencia y el rezago severo se concentran principalmente en hogares con menores recursos, bajo clima educativo y menor escolaridad adulta, lo que configura entornos más frágiles para el desarrollo escolar.

Los investigadores subrayaron que, aunque Mar del Plata presenta indicadores educativos más favorables que los promedios nacionales, las brechas internas son significativas y se profundizan en contextos de vulnerabilidad multidimensional. En este marco, la educación aparece como un componente central para comprender la pobreza más allá del ingreso monetario.

El informe fue elaborado por Eduardo Donza, Ianina Tuñón, Julieta Vera, Santiago Cueto y María Eugenia Florio, bajo la coordinación de Gabriel Coronello Aldao y la asesoría académica de Agustín Salvia. El documento completo y los canales de contacto del Observatorio están disponibles en el sitio institucional de la Universidad FASTA.