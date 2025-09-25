Según el último informe del INDEC correspondiente al primer semestre de 2025, la pobreza en Mar del Plata descendió al 27,5%, lo que equivale a 183.531 habitantes de la ciudad.

Se trata de una caída significativa respecto al mismo período del año anterior, cuando la tasa se ubicaba en 46,2%. A nivel nacional, la pobreza alcanza al 31,6%, mostrando que la ciudad se encuentra por debajo del promedio del país.

El reporte refleja una mejora notable en las condiciones socioeconómicas locales, aunque un porcentaje importante de la población sigue enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

