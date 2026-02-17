El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) llevó adelante un operativo integral de puesta en valor en la Plaza Francisco S. Scarpati, ubicada en el barrio Estrada, en la zona norte de la ciudad.

Las cuadrillas municipales realizaron el corte completo de pastizales y trabajos de poda general. En los casos en que se detectaron árboles con riesgo para los vecinos, se efectuó la poda correspondiente y el retiro de un ejemplar comprometido con peligro de caída.

Además, se desarrollaron tareas de limpieza y saneamiento de microbasurales en todo el predio, con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de uso del espacio público.

En relación con el mobiliario recreativo, se llevó a cabo la puesta en valor y pintura de los juegos infantiles, así como la reparación del mangrullo en taller y su posterior reinstalación con piso y techo nuevos.

Desde el Municipio indicaron que esta intervención, que involucró a distintas áreas operativas del Ente, tuvo como objetivo recuperar y mejorar las condiciones de seguridad de los espacios públicos que funcionan como lugares de encuentro y recreación para los vecinos.

