El Ente Municipal de Servicios Urbanos realizó trabajos de mejora integral en la Plaza Héroes de Malvinas, ubicada en el barrio 2 de Abril, en el marco del plan de puesta en valor de los espacios públicos.

El operativo se desarrolló con la participación de distintas cuadrillas municipales y comprendió tareas de acondicionamiento general del sector, que incluyeron la reposición y reparación de juegos infantiles, pintura del mobiliario urbano, poda de ejemplares arbóreos y limpieza integral del área verde y su entorno.

En detalle, se efectuaron trabajos de pintura en juegos, postas aeróbicas y equipamiento urbano; se colocaron nuevas hamacas y se reinstalaron un sube y baja doble y un tobogán que habían sido retirados previamente para su reparación en los talleres del EMSUR.

Además, se realizaron tareas de limpieza en el sector recreativo, con el retiro de microbasurales y montículos de poda, y la colocación de tres nuevos cestos para residuos, con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene y uso del espacio.

En materia de arbolado, se ejecutaron labores de poda preventiva en ejemplares que presentaban riesgo, despeje de luminarias y retiro de ramas de gran porte, con el fin de reforzar la seguridad y optimizar la iluminación del lugar.

