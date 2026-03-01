Cientos de chicos y chicas de distintos barrios de la ciudad participaron durante enero y febrero de una nueva edición del Programa Mar de Chicos, una iniciativa que desde hace 19 años impulsa el acceso y disfrute de la playa para niños y niñas que viven en zonas alejadas de la costa. Con el acompañamiento de profesores y guardavidas, la propuesta ofreció juegos de agua y actividades recreativas en la Playa Deportiva Varese.

Cada martes y jueves, el espacio recibió contingentes provenientes de barrios como El Coyunco, La Herradura, El Boquerón y otros sectores distantes del frente marítimo. El programa es organizado de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Niñez, y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).

En esta edición también formaron parte niños y niñas de los barrios San Jorge, Hipódromo y Autódromo, entre otros, además de grupos pertenecientes a distintas organizaciones no gubernamentales, como la Asociación Civil 23 de Septiembre y CILSA.

A su vez, el Municipio sumó a chicos y chicas que residen en los hogares convivenciales Casa de los Amigos y Scarpati, así como a jóvenes que asisten al Envión Dorrego, con el objetivo de garantizarles igualmente el acceso a la playa y actividades al aire libre.

En cada jornada desarrollada en la Playa Deportiva Varese se llevaron adelante propuestas recreativas y juegos acuáticos, siempre con el acompañamiento de profesores, guardavidas y personal del área de Niñez, generando un espacio seguro donde los participantes pudieron disfrutar del verano, aprender y compartir junto a sus pares.



