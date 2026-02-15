La ciudad de La Plata amaneció conmocionada. Eugenia Del Carril, de 18 años, fue hallada muerta este domingo en la zona de Villa Elvira, luego de haber sido reportada como desaparecida desde la noche anterior. La Justicia busca al conductor de una camioneta que la atropelló y escapó sin asistirla.

El cuerpo fue encontrado en una zanja en la intersección de calles 3 y 96, tras un llamado al 911 realizado por vecinos. Personal policial y peritos constataron que la joven presentaba múltiples golpes compatibles con un siniestro vial.

Las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal resultaron clave para reconstruir lo ocurrido. Según fuentes de la investigación, las cámaras captaron el momento en que Eugenia descendía de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en 7 y 96. Caminó algunas cuadras hacia su domicilio —ubicado en 1 y 96— y fue embestida por una camioneta que realizó una maniobra imprudente.

El conductor se dio a la fuga y es intensamente buscado.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI Nº 8 de La Plata. Familiares y allegados habían impulsado durante la madrugada una fuerte campaña de búsqueda en redes sociales, que terminó con el peor desenlace.

La investigación continúa para identificar al responsable y determinar las circunstancias exactas del hecho.

Fuente: Dib