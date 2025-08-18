Un violento episodio de inseguridad se registró este domingo en Los Hornos, partido de La Plata. En la intersección de las calles 68 y 135, un policía bonaerense de 29 años mató a un motochorro de 16 años que intentó asaltarlo junto a un cómplice.

Según fuentes policiales, el efectivo circulaba en moto con su novia cuando fue interceptado por dos delincuentes armados. Tras identificarse como policía, uno de los ladrones le apuntó con un arma y el oficial respondió con disparos. Uno de los tiros impactó en la cintura del adolescente, que cayó al suelo, mientras que el otro delincuente escapó.

El menor herido, identificado como, fue trasladado al Hospital San Martín con riesgo de muerte y finalmente falleció horas después. Se confirmó que tenía antecedentes por robos y resistencia a la autoridad: había sido detenido en abril y mayo de este año por la Comisaría 3°, aunque recuperó la libertad al poco tiempo.

El caso quedó en manos de la UFI N°4 de La Plata, que abrió una investigación por tentativa de homicidio. El policía fue aprehendido y se le incautó el arma reglamentaria, además de la moto que los delincuentes habrían intentado robar. Asuntos Internos también inició un sumario administrativo.

El aumento de delitos cometidos por menores en La Plata es una preocupación creciente. De acuerdo con cifras oficiales, los expedientes en el fuero juvenil subieron un 16,5% en 2023 respecto al año anterior, con un marcado incremento en robos y hurtos.

Fuente: TN