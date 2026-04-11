Una “marcha de antorchas” organizada por el Regimiento de Infantería 7 para conmemorar la partida de soldados a Malvinas se realizará este lunes 13 en La Plata, con participación de militares y veteranos, y generó un fuerte rechazo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim).

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Más de cuatro décadas después de la guerra, el anuncio del evento reavivó la polémica en la ciudad. La iniciativa recuerda la salida de soldados hacia las islas el 13 de abril de 1982, pero fue cuestionada por ex combatientes y organismos de derechos humanos.

El lunes se prevén dos actos en simultáneo. Por un lado, el Regimiento 7 marchará 13 kilómetros a pie desde Arana hasta la zona de 19, 51 y 53, donde se encuentra el histórico portón que simboliza la partida de los conscriptos. La salida está prevista a las 18:00 y el acto central se realizará a las 21:00. Por otro, el Cecim, junto a organizaciones de derechos humanos y gremios, convocó a una actividad a pocos metros del lugar desde las 19:00.

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Desde el Cecim calificaron la iniciativa como una “provocación” y una “afrenta” a la memoria de los soldados y a la ciudadanía. En un comunicado, señalaron: “El 13 de abril de 1982 es el día que comienza el destino desconocido, donde las familias de más de 800 soldados vivieron cada minuto de esos 74 días que duró la Guerra, en absoluta incertidumbre, angustia y en la zozobra del ‘vamos ganando!’”.

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Y agregaron: “Para los soldados es el día que nos llevan hacia el hambre, la tortura y la muerte”.

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El planteo también vincula al Regimiento 7 con su actuación durante la última dictadura militar. Según el Cecim, la unidad fue responsable de “represión, desaparición, tortura y muerte de cientos de platenses”.

En ese marco, los ex combatientes cuestionaron: “¿Cómo podemos aceptar que se promueva conmemorar el comienzo del Horror? Sin haber realizado en estos 44 años de culminada la guerra una sola autocritica”.

La organización también puso el foco en el carácter del espacio donde se realizará la actividad, la Plaza Islas Malvinas, que cuenta con protección como Sitio de la Memoria en virtud de la Ley 26.691 y una ordenanza municipal sancionada en 2016. “Hoy la Plaza Islas Malvinas es un espacio recuperado al horror para toda la ciudadanía platense. Una de las plazas más visitadas y disfrutadas de nuestra ciudad. ¿Podemos los platenses permitir semejante afrenta ante un dispositivo militar que marchará con una fanfarria estruendosa para intentar tapar las voces que claman Justicia?”, expresaron.

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Asimismo, remarcaron: “Las voces de los Pibes de Malvinas torturados por sus jefes militares no merecen semejante provocación, a los muertos por el hambre y por la impericia se les falta el respeto”.

Según el Cecim, la organización de la marcha responde a una orden del Ministerio de Defensa, encabezado desde diciembre por el teniente general Carlos Presti, hijo del coronel Roque Carlos Presti, quien fue jefe del Regimiento 7 entre 1975 y 1977. Durante ese período, la unidad tuvo asiento en la actual Plaza Islas Malvinas y formó parte del Área 113, vinculada a centros clandestinos de detención como La Cacha, Arana y la Comisaría Quinta.

Organismos de derechos humanos señalan a Roque Carlos Presti como responsable de desapariciones, entre ellas la de la nieta de María Isabel “Chicha” Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. El militar fue investigado, pero falleció sin condena.

En contraste, fuentes militares defendieron la actividad. “Esto es algo sentimental, simbólico con la finalidad de homenajear a los 36 caídos”, indicaron, y señalaron que la marcha “es algo ya tradicional” que se realiza desde 2012. “No había habido antes una reacción de este tipo”, agregaron.

Fuente: con información de DIB