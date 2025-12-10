Un violento robo conmociona al barrio El Mondongo, en La Plata, donde una mujer de 60 años y su sobrino de 4 fueron maniatados y encerrados en su vivienda durante un asalto comando. El hecho ocurrió este martes a la madrugada en una casa ubicada en la zona de 67 y 119, cuando al menos dos delincuentes ingresaron mientras las víctimas dormían.

Ads

Según el testimonio de la mujer, ambos se despertaron cuando los ladrones ya estaban adentro. Sin mediar palabra, los asaltantes les taparon la cara y los ataron con cinta de embalar, reduciéndolos rápidamente para evitar cualquier resistencia. Bajo amenazas, le exigieron que les indicara dónde guardaba el dinero en efectivo.

Sin alternativas y con el nene a su lado, la víctima señaló una cómoda como el lugar donde tenía sus ahorros. Los delincuentes tomaron el dinero, se estima en unos 40 mil pesos y, antes de escapar, le exigieron la llave de la casa. Luego salieron por la puerta principal y terminaron de completar el botín con una moto Honda Wave 110, con la que huyeron de la zona.

Ads

Para impedir que pidieran ayuda de inmediato, los asaltantes dejaron a la mujer y al niño maniatados y con la vivienda cerrada desde afuera. Minutos después, la víctima logró dar aviso y se radicó la denuncia en la comisaría jurisdiccional, que inició actuaciones de oficio por robo agravado.

La investigación, a cargo de la Policía Bonaerense, se centra ahora en el análisis de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, en busca de reconstruir el recorrido de los delincuentes y establecer si contaron con apoyo logístico. También se dispuso una serie de peritajes en la vivienda en busca de huellas dactilares y otros rastros materiales que permitan identificar a los autores.

Ads

En paralelo, los investigadores analizan si este hecho se vincula con otros robos recientes en la ciudad, entre ellos el asalto a mano armada sufrido por un vecino de Tolosa a principios de mes, cuando fue sorprendido por delincuentes que lo interceptaron mientras guardaba su auto y escaparon con el vehículo. Hasta el momento no hay detenidos ni se logró recuperar ni el dinero ni la moto robada en El Mondongo.

Fuente: Infobae