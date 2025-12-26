Una vecina de La Plata perdió todo tras ser víctima del incendio de su vivienda, cuando le arrojaron una cañita voladora durante los festejos por la llegada de la Navidad.

Fuentes policiales informaron que el hecho se dio pasadas la medianoche de este jueves en barrio "Mondongo", sobre calle 116 entre 67 y 68.

Una cañita voladora se metió en su casa y provocó un incendio que provocó la pérdida total del inmueble.

La mujer reveló que se quemó ropa, calzado, carteras y hasta 700.000 pesos que tenía guardados como ahorros.

Los Bomberos trabajaron en el lugar y evitaron que el fuego se extienda hacia otros domicilios.

La víctima no resultó herida ya que al momento del hecho se encontraba brindando en la vivienda de una vecina.

Cámaras de vigilancia captaron a un grupo de jóvenes arrojando fuego artificiales frente al domicilio de la mujer, quien relató: “Se ve a uno de ellos apuntando hacia mi ventana antes del hecho”.

Hasta el momento no hay detenidos y se esperan avances para esclarecer el caso en las próximas horas: “Quiero que los responsables paguen por esto”, pidió la denunciante.

Fuente: NA