Una reconocida psiquiatra de 67 años fue encontrada muerta en su vivienda de City Bell y la investigación apunta a un robo que derivó en un ataque letal. La principal hipótesis es que varias personas ingresaron a la casa, la sorprendieron y la situación “se fue de las manos”, según las primeras fuentes del caso.

Ads

El hallazgo ocurrió el sábado, tras el llamado al 911 de un hombre cercano a la víctima, quien aún no fue descartado como sospechoso. Cuando la Policía y la fiscalía de Álvaro Garganta ingresaron al domicilio de la calle Cantilo, encontraron el interior completamente revuelto y faltantes de valor.

Puede interesarte

La autopsia confirmó que la mujer tenía lesiones de defensa, cortes en manos, mentón y un fuerte golpe en el rostro. Los forenses determinaron que murió por un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre, lo que descarta la teoría inicial de un infarto espontáneo.

Ads

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y se incautó el celular de la víctima, así como el del hombre que realizó el llamado al 911. No descartan que los atacantes hayan entrado con intención de cometer un “escruche” y se hayan encontrado de manera imprevista con la dueña de la casa.

Puede interesarte

El fiscal también considera la posibilidad de que uno de los agresores sea alguien del entorno de la psiquiatra, viuda y sin hijos, lo que explicaría la violencia del ataque y el conocimiento previo del movimiento dentro del domicilio.

Ads

Los próximos pasos se centran en reconstruir los minutos previos al crimen y establecer si hubo planificación o si se trató de un robo improvisado que terminó en tragedia. Los resultados de las pericias y el análisis de comunicaciones serán clave para avanzar sobre los sospechosos.

Fuente: Infobae