La Plata: estaba prófugo por un robo armado y lo detuvieron en Gonnet tras un año
Un hombre de 27 años que permanecía prófugo desde 2025 fue detenido en la localidad de Gonnet, partido de La Plata, acusado de evasión luego de haber sido condenado por un robo calificado cometido en poblado y en banda.
El procedimiento fue realizado por el Grupo Técnico Operativo de la Comisaría 13ª en la intersección de las calles 508 y 19, mientras el personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo. Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso fue identificado en la vía pública y, tras consultar sus datos en el sistema informático, se confirmó que tenía una orden de captura vigente.
La medida judicial estaba vinculada a una causa en la que fue condenado en septiembre de 2023 por el Tribunal Oral Criminal N° 3 de La Plata como coautor de un robo calificado por el uso de arma blanca, con efracción y cometido en banda. En febrero del año pasado había sido declarado en evasión por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2.
De acuerdo con los registros judiciales, el detenido contaba además con antecedentes por robo agravado en 2021 y había accedido a salidas transitorias en diciembre de 2024.
Al momento de la aprehensión no portaba elementos de interés para la causa y no se registraron incidentes. Por disposición del magistrado interviniente, quedó alojado en la seccional policial a la espera de su traslado a una unidad penitenciaria.
Fuente: Infobae
