Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue arrestada en su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires acusada de integrar una organización dedicada a la explotación sexual que tenía su epicentro en La Plata.

La mujer es madre de la vedette Ayelén Paleo y cumplía un rol clave como fotógrafa de las víctimas, cuyas imágenes eran utilizadas para publicarlas en sitios web de ofrecimiento sexual.

El operativo, a cargo de la Dirección de Investigaciones Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Bonaerense, incluyó 15 allanamientos simultáneos en distintas provincias y permitió desarticular parte de la estructura criminal, que también operaba en La Pampa y Santa Fe.

La Justicia determinó que la red captaba a las víctimas ofreciéndoles falsos trabajos como empleadas domésticas y luego las obligaba a prostituirse. Debían pagar un “book fotográfico” valuado en 90 mil pesos y entregar el 90% de lo recaudado. Además, eran rotadas cada 10 o 15 días en micros de larga distancia para evitar rastreos.

En el domicilio de Rodrigo se secuestraron computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones, una máquina para contar dinero, lencería erótica y un contrato de autorización de fotos destinadas a plataformas digitales.

Las detenciones se concretaron con la intervención del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi, y de distintas fiscalías de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Entre los arrestados se encuentra una mujer señalada como “jefa – financista” que coordinaba un call center con diez líneas activas de WhatsApp para atender a clientes y derivarlos a prostíbulos.

Las víctimas, todas mayores de edad, fueron asistidas por equipos interdisciplinarios de programas nacionales y provinciales contra la trata.

Fuente Infobae